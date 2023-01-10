Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар стал пятым действующим игроком, набравшим 1100 очков

Словенский капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда это очко стало 1100-м (376+724) в карьере в НХЛ. На это ему потребовалось 1254 встречи. Копитар стал пятым действующим игроков, которому покорилась отметка в 1100 очков. Другие четыре хоккеиста — Александр Овечкин, Сидни Кросби, Патрик Кейн и Евгений Малкин.
Кроме того, Копитар стал третьим игроком в истории «Лос-Анджелеса», достигшим такой отметки. Остальные двое — Люк Робитайлл (1154 (557+597) в 1077 матчах) и Марсель Дионн (1307 (550+757) в 921 встречах).
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
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