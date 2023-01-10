Форвард «Лос-Анджелеса» набросился с кулаками на игрока «Эдмонтона» и устроил яркую драку

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз» состоялась яркая драка.
В конце второго периода форвард «нефтяников» Ессе Пульюярви в средней зоне столкнулся с нападающим «королей» Виктором Арвидссоном. В результате оба хоккеиста упали на лёд. Действия Пульюярви не понравились игроку атаки «Лос-Анджелеса» Филлипу Дано, набросившемуся на финна с кулаками. В результате ярчайшей драки форвард «королей» уложил соперника на лёд, практически стянув с того джерси. В итоге хоккеистов пришлось разнимать судьям, каждому из участников потасовки выписали по «2+5».
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
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