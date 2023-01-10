Кожевников: не думаю, что в 2023 году сборную России вернут на международный уровень

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, вернётся ли сборная России на международную арену в 2023-м году.
«Что ждёт российский хоккей в 2023 году? Не знаю, я не Вольф Мессинг, чтобы давать такие прогнозы. Международные матчи? Разговоры идут, но не знаю. Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что решение по сборным России и Беларуси будет принято в конце мая. Тогда в Финляндии состоится Конгресс ИИХФ, на котором обсудят возможность возвращения национальных команд на международную арену уже в сезоне-2023/2024. Сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований в конце февраля 2022 года.
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