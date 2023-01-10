Североамериканский журналист рассказал о сложностях Дацюка с адаптацией в США

Журналист Стивен Джей Несбитт в статье на The Athletic рассказал историю об адаптации российского форварда «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка в Северной Америке.

«Несмотря на ограниченное владение английским языком, юмор Дацюка был его визитной карточкой не меньше, чем его руки. Будучи новичком в сезоне-2001/2002, он обратился к Сергею Фёдорову, Максиму Кузнецову и Игорю Ларионову, чтобы они переводили и помогали ему ориентироваться в новой стране. Кузнецов рассказал Detroit Free Press, что Дацюк звонил ему с тротуара в центре Детройта, по слогам произносил названия улиц (потому что не мог их выговорить) и говорил: «Мне нужно было сюда? Где мне повернуть?» В продуктовом магазине он покупал то, что узнавал. Яйца выглядели как яйца. Пицца выглядела как пицца», — говорится в сообщении.

Напомним, Дацюк переехал в Национальную хоккейную лигу через три года после драфта, в 2001-м. В Северной Америке Павел играл до 2016 года. Нападающий находится на шестой позиции в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди российских игроков (918) и в плей-офф (113).