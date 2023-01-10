Дементьев: Овечкин — любимец нашей публики. Рассчитываю, что он ещё сыграет в России

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о том, сколько ещё нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет играть на высоком уровне.

«Как долго сможет сыграть Александр Овечкин на высоком уровне, сложно сказать. На этот вопрос ответит только он сам и сделает так, как посчитает нужным. Пока Овечкин выступает, будем наслаждаться его игрой, рекордами и движением вперёд.

Он может сыграть в России? Конечно, может, я этого не исключаю. Потому что Овечкин — любимец нашей публики. Я рассчитываю, что он ещё сыграет перед российскими болельщиками.

Даже после 40 лет Овечкин может играть здесь на хорошем уровне? Очень надеюсь. Пример Яромира Ягра у всех перед глазами», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард тогда обогнал легенду «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.