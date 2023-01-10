П. Зубов: Билялетдинов контролирует ситуацию внутри «Ак Барса», игроки усваивают его мысли

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов рассказал об игре казанцев после назначения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
«Мне кажется, последние матчи «Ак Барса» показывают, что у Билялетдинова всё нормально, всё под контролем. Понятно, что в такой ситуации уже не до красоты, нужен результат, нужно стараться побеждать в каждом матче. И я не думаю, что Зинэтула Хайдярович будет ставить команде тот хоккей, который пропагандировал в последние годы, скорее всего, будет какой-то микст, потому что состав изначально подобран не под него. А если команда исправно набирает очки, значит, такое решение верное.
Сомнений в том, что «Ак Барс» попадёт в плей-офф, у меня никаких нет. С таким-то составом! А вот дальше начнётся совсем другой вид спорта, и там в приоритете будут уже как раз козыри казанцев. Если в начале сезона игра строится на физических кондициях, то в плей-офф уже всё решает индивидуальное мастерство, а у «Ак Барса» мастерства вагон и маленькая тележка. Как быть с внутренними конфликтами в команде, о которых говорят весь сезон? Знаете, я послушал Билялетдинова на пресс-конференции, и у меня сложилось впечатление, что он контролирует ситуацию внутри команды. Уверенность в его словах чувствовалась, зная его, он бы не бросал слов на ветер, значит, видит, что команда усваивает его тренерские мысли», — цитирует Зубова Betonmobile.
Напомним, 27 декабря «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды Билялетдинова.
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