Солист группы «Руки Вверх!» рассказал забавную историю про Овечкина

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал историю, как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на сцену во время концерта.
«Там же смешная была история. У нас когда в «Лужниках» был концерт, я стою, пою песню. Вдруг на меня сзади опускается чья-то рука. Я стою, передо мной 72 000 человек. Этого в принципе не может быть! Я поворачиваюсь – вижу пупок сначала. Потом смотрю наверх. Огромный Саня стоит, кричит: «Серёга!». Берёт микрофон: «Ребята, это же «Руки вверх!». Дорогая, я люблю тебя! Давайте все вместе петь».
Я рад, это сюрприз. Но он не должен выходить на сцену! Это же съёмки идут. А он не выдержал», – приводит слова Жукова Europa Plus.
Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард тогда обогнал легенду «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.
- 10 января 2023
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