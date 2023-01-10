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Солист группы «Руки Вверх!» рассказал забавную историю про Овечкина

Солист группы «Руки Вверх!» рассказал забавную историю про Овечкина
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Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал историю, как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на сцену во время концерта.

«Там же смешная была история. У нас когда в «Лужниках» был концерт, я стою, пою песню. Вдруг на меня сзади опускается чья-то рука. Я стою, передо мной 72 000 человек. Этого в принципе не может быть! Я поворачиваюсь – вижу пупок сначала. Потом смотрю наверх. Огромный Саня стоит, кричит: «Серёга!». Берёт микрофон: «Ребята, это же «Руки вверх!». Дорогая, я люблю тебя! Давайте все вместе петь».

Я рад, это сюрприз. Но он не должен выходить на сцену! Это же съёмки идут. А он не выдержал», – приводит слова Жукова Europa Plus.

Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард тогда обогнал легенду «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу.

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