Экс-директор «Трактора» — об игре челябинцев: нет команды, которая выходит биться

Ветеран «Трактора», бывший директор клуба Андрей Баландин рассказал про игру команды в последних матчах. Челябинцы обыграли «Автомобилист» (4:3 Б), но уступили СКА (3:9) и ЦСКА (1:2).

«Люди, связанные с клубом, утверждают, что «Трактор» начал играть здорово. Но как можно выступать здорово, находясь на последнем месте по потерянным очкам? Я не вижу никаких изменений. Прежде всего, нет команды, которая выходит биться. Какая-то вспышка была, но мощи нет. СКА разобрался с «Трактором», как с младенцами. ЦСКА совсем не напрягался, и было ощущение, что армейцы будто говорили: «Ребята, мы вам забьём в любой момент».



Мне это всё напоминает одного игрока, который в своё время был в «Тракторе». Его спрашивают: «Сколько ты забил?» – «А я всё отдаю!» – «А сколько ты отдал?» – «Так я отдаю, а они не забивают!». Я уже называл эту тактику «собирание крошек на банкетном столе». К чему команда может прийти, если она не будет играть активно? Всё зависит от соперника. Если он совершит ошибку, тогда забьём, а нет – тогда всухую отыграем. Ещё катаются по углам и туда, где бьют, не лезут. Антон Бурдасов тоже стал себя беречь, чего-то боится.



Вратари играют с переменным успехом. Защитника стопроцентно надёжного нет: всё время как на вулкане, – ошибки можно от каждого ожидать. Одного из них я называю «обезьяна с гранатой», так как обычно с него начинается паника. Появился новый легионер – Роберт Хэмилтон, но уже чудить стал. Это игрок только для команды на ходу. Хоккеисты ЦСКА его начали возить, и он такие ошибки начал совершать – два раза через пятак отдавал, а ещё в детской школе учат, что так делать нельзя.



Из нападающих уверенно себя чувствует только Антон Бурдасов, иногда Владимир Ткачёв. У Теэму Пулккинена хороший бросок, но катание слабовато. Сергей Калинин играет так, будто он на десять лет старше. Никита Сошников поначалу встрепенулся. Если ему соперник будет давать играть, тогда станет забивать. А если плотно будут встречать, то его и не видно будет. В общем, я считаю, что «Трактор» попадёт в плей-офф, только если «Барыс» и «Амур» повалятся», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

«Трактор» после 49 матчей имеет в своём активе 46 очков и располагается на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.