Нападающий «Анахайма» попал в автомобильную аварию по пути на матч с «Бостоном»

Нападающий «Анахайм Дакс» Джастин Кирклэнд попал в автомобильную аварию по пути на матч с «Бостон Брюинз» (1:7), сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

26-летний центрфорвард был доставлен в больницу, где остаётся под наблюдением врачей. Он полностью подвижен и общается со своей семьёй и товарищами по команде. Ожидается, что Кирклэнда выпишут из больницы в ближайшие два дня.

«Мы благодарны за быструю помощь и лечение, которые Джастин получил от служб экстренного реагирования и медицинского персонала больницы. Он в прекрасном настроении, и мы надеемся, что его скоро выпишут», — сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

В текущем сезоне Кирклэнд сыграл за «Анахайм» семь матчей, в которых результативными действиями не отметился.