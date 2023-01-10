Нападающий «Анахайма» попал в автомобильную аварию по пути на матч с «Бостоном»

Нападающий «Анахайм Дакс» Джастин Кирклэнд попал в автомобильную аварию по пути на матч с «Бостон Брюинз» (1:7), сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
26-летний центрфорвард был доставлен в больницу, где остаётся под наблюдением врачей. Он полностью подвижен и общается со своей семьёй и товарищами по команде. Ожидается, что Кирклэнда выпишут из больницы в ближайшие два дня.
«Мы благодарны за быструю помощь и лечение, которые Джастин получил от служб экстренного реагирования и медицинского персонала больницы. Он в прекрасном настроении, и мы надеемся, что его скоро выпишут», — сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.
В текущем сезоне Кирклэнд сыграл за «Анахайм» семь матчей, в которых результативными действиями не отметился.
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