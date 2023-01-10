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Тренер клуба НХЛ рассказал, как его напугал туалет на российской трассе

Тренер клуба НХЛ рассказал, как его напугал туалет на российской трассе
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Главный тренер «Бостон Брюинз» и бывший нападающий «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери рассказал, что, когда выступал в чемпионате России, был напуган туалетом по дороге из Уфы в Магнитогорск.

«Как-то раз мы ехали в Магнитогорск на автобусе из Уфы. В Америке на трассах работают рестораны быстрого питания, вроде «Макдоналдса», а в России люди ставят у дороги столы и торгуют, например, рыбой. Мы остановились в одном месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришёл, а там дырка в земле. Снимай штаны — и вперёд, никакой туалетной бумаги. Я не знаю, как Энди Дюфрейн (в фильме «Побег из Шоушенка». — Прим. «Чемпионата») пролез через два футбольных поля этого всего. Меня же чуть не стошнило. Я пошёл и сделал свои дела в пакет», — рассказал Монтгомери в подкасте Spittin' Chiclets.

Монтгомери за «Салават Юлаев» в сезоне-2003/2004 провёл 20 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.

Для 53-летнего специалиста текущий сезон в «Бостоне» — первый. Под его руководством «Брюинз» после 40 матчей набрали 68 очков и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции.

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