Журналист The Athletic вспомнил историю о побеге Евгения Малкина из России в 2006 году

Журналист The Athletic Роб Росси вспомнил историю об отъезде нападающего Евгения Малкина из России в 20-летнем возрасте. Многие называют тот отъезд побегом.

«Малкин не очень любит рассказывать о подробностях своего тайного побега из сборной России летом 2006 года. Причина кроется в том, что, оставив эту команду и буквально улизнув от товарищей ночью во время сборов, чтобы попасть на самолёт и добраться до страны, которая предоставила бы ему туристическую визу в Канаду, — Малкину также пришлось внезапно бросить свою семью и друзей.

Его семья была небольшой, она состояла из родителей и брата. У него было мало друзей — побочный результат взросления в маленьком городке. Тем не менее Малкину было 20 лет, когда он бросил всё, что знал, ради погони за мечтой об НХЛ. На каком-то уровне Евгений знал, что, будучи вынужденным вырваться из-под контроля России над своей карьерой и жизнью, он навсегда изменит свои отношения с родной страной.

Но у него не было выбора.

После того как «Пингвинз» выбрали Малкина в 2004 году, руководство «Металлурга», престижного магнитогорского хоккейного клуба, неожиданно посетили дом Малкина. Под видом поздравлений и празднования они заставили его продлить контракт, чтобы он остался в команде своего родного города. Его уход, говорили они, погубит «Металлург».

Малкину было 18. Он разрывался между тем, чтобы дать старт своей мечте играть в НХЛ, и, как ему объяснили, гибелью сокровища его города.

Сотрудники «Металлурга» отказывались покидать дом Малкина, пока он не подпишет контракт. Это продление задержало его дебют в НХЛ на два полноценных года», — говорится в сообщении.