Гашек призвал чешский телеканал прекратить трансляции НХЛ из-за игры россиян в лиге

Чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за игры в лиге российских хоккеистов.
«Сколько вы ещё будет транслировать матчи НХЛ и тем самым участвовать в поддержке российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине? Может, вы не в курсе, что русские хоккеисты в НХЛ — это огромная реклама спецоперации? Что ещё нужно, чтобы вы остановили трансляции?» — написал Гашек.
Напомним, 21 декабря 2022 года Гашек написал письмо, в котором призвал НХЛ, WTA и ATP отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.
Ранее Гашек прокомментировал попадание российских хоккеистов в составы на Матч звёзд НХЛ.
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