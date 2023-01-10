Гашек призвал чешский телеканал прекратить трансляции НХЛ из-за игры россиян в лиге

Чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за игры в лиге российских хоккеистов.

«Сколько вы ещё будет транслировать матчи НХЛ и тем самым участвовать в поддержке российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине? Может, вы не в курсе, что русские хоккеисты в НХЛ — это огромная реклама спецоперации? Что ещё нужно, чтобы вы остановили трансляции?» — написал Гашек.

Напомним, 21 декабря 2022 года Гашек написал письмо, в котором призвал НХЛ, WTA и ATP отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.

Ранее Гашек прокомментировал попадание российских хоккеистов в составы на Матч звёзд НХЛ.