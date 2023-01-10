Кузнецов вместо Бекстрёма занимался в первом звене с Овечкиным на тренировке «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов на утренней раскатке занимался в первом звене с Александром Овечкиным, сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».
Напомним, в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0) в звене с Овечкиным игру начинал вернувшийся после долгого восстановления Никлас Бекстрём.
Полностью состав «Вашингтона» на тренировке выглядит так:
Овечкин — Кузнецов — Милано;
Эллер — Бекстрём — Оши;
Шири — Строум — Уилсон;
Юханссон — Дауд — Хэтэуэй.
Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Алексеев — Фехервари.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 12 января в 3:00 мск. После 43 матчей клуб набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 10 января 2023
-
20:41
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:38
-
19:18
-
19:07
-
18:35
-
18:24
-
18:12
-
17:48
-
17:34
-
17:30
-
17:06
-
16:58
-
16:41
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
15:37
-
15:12
-
14:58
-
14:25
-
14:18
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:20
-
11:56
-
11:18
-
10:53
-
10:20