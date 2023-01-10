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Кузнецов вместо Бекстрёма занимался в первом звене с Овечкиным на тренировке «Вашингтона»

Кузнецов вместо Бекстрёма занимался в первом звене с Овечкиным на тренировке «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов на утренней раскатке занимался в первом звене с Александром Овечкиным, сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Напомним, в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0) в звене с Овечкиным игру начинал вернувшийся после долгого восстановления Никлас Бекстрём.

Полностью состав «Вашингтона» на тренировке выглядит так:

Овечкин — Кузнецов — Милано;
Эллер — Бекстрём — Оши;
Шири — Строум — Уилсон;
Юханссон — Дауд — Хэтэуэй.

Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Алексеев — Фехервари.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 12 января в 3:00 мск. После 43 матчей клуб набрал 52 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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