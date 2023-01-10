Гончар: Малкин в топ-3 лучших россиян в НХЛ для меня. Он лучше Овечкина как игрок

Бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал об исторической значимости для НХЛ нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«Я бы включил его в топ-3 лучших россиян. Есть Овечкин, но я считаю, что Малкин лучше в целом как игрок. Плюс есть Сергей Фёдоров, но Малкин к концу карьеры его тоже может перекрыть.



Малкина и Овечкина всегда будут сравнивать. Это не так уж и плохо. Евгений не ищет славы, но он заслуживает больше признания, чем у него есть. Его не беспокоит недостаток признания, но заметно, что он хочет быть лучшим», — цитирует Гончара The Athletic.

Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Нападающий «Питтсбурга» — второй в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян.