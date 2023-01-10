«Сочи» первым в истории КХЛ проиграл 20 матчей подряд

На стадионе «Большой» в Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

Сочинцы стали первой командой в истории Континентальной хоккейной лиги, которая проиграла 20 матчей подряд. До этого антирекорд принадлежал «Спартаку» в сезоне-2013/2014. Последний раз «Сочи» одерживал победу 15 ноября 2022 года в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

С 18 набранными очками «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав всего пять побед за 48 матчей.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ южане примут нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся 12 января в 19:30 мск.