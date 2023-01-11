Экс-тренер «Питтсбурга» — о легендарном голе Малкина: степень сложности зашкаливает

Бывший главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Байлсма прокомментировал лучшую шайбу в карьере российского нападающего Евгения Малкина. Форвард «пингвинов» забил гол спинорамой в матче полуфинальной серии Кубка Стэнли 2009 года с «Каролиной Харрикейнз».

«Степень сложности всего, что Джино сделал, зашкаливает. Попробовать такое сделать — забудьте об этом, но, чтобы попробовать в финале Восточной конференции, нужна уверенность, которой у меня никогда не было. Я не думаю, что вы найдёте большое количество игроков, которые вообще задумаются об этом», — приводит слова Байлсмы The Athletic.

Отметим, что Дэн был назначен главным тренером «Питтсбурга» в ходе сезона-2008/2009. Он вывел «Пингвинз» в финал Кубка Стэнли, где «пингвины» одержали победу. Байлсма проработал в клубе до 2014 года.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.