«Не думаю, что повторил бы». Кросби прокомментировал легендарный гол Малкина спинорамой
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о легендарном голе Евгения Малкина в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2009 с «Каролиной Харрикейнз». Российский нападающий забросил шайбу спинорамой, оформив хет-трик. Всего в той серии Малкин забил шесть голов и отдал три результативные передачи в четырёх матчах.
«Нет, не думаю, что повторил бы такое. Но это Джино. Чувак, он был потрясающим в той серии, да и во всём том плей-офф на самом деле», — приводит слова Кросби The Athletic.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Напомним, в 2009 году «Питтсбург» вышел в финал Кубка Стэнли, в котором обыграл «Детройт Ред Уингз».
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