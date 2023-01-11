«Не думаю, что повторил бы». Кросби прокомментировал легендарный гол Малкина спинорамой

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о легендарном голе Евгения Малкина в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2009 с «Каролиной Харрикейнз». Российский нападающий забросил шайбу спинорамой, оформив хет-трик. Всего в той серии Малкин забил шесть голов и отдал три результативные передачи в четырёх матчах.

«Нет, не думаю, что повторил бы такое. Но это Джино. Чувак, он был потрясающим в той серии, да и во всём том плей-офф на самом деле», — приводит слова Кросби The Athletic.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в 2009 году «Питтсбург» вышел в финал Кубка Стэнли, в котором обыграл «Детройт Ред Уингз».