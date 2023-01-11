The Athletic о невключении Малкина в топ-100 НХЛ: пренебрежительное отношение сломило его

Журналист The Athletic Роб Росси прокомментировал решение НХЛ не включать Евгения Малкина в список 100 лучших игроков в истории лиги. Североамериканский обозреватель рассказал о чувствах российского нападающего «Питтсбург Пингвинз».

«Ещё два титула Кубка Стэнли пришли позже — как и «Харт Трофи» в сезоне-2011/2012. Малкин входит в число немногих игроков, которые выиграли «Колдер» (как лучший новичок года), «Харт» (как MVP сезона), «Росс» (как лучший бомбардир сезона), «Смайт» (как MVP плей-офф), «Тед Линдсей» (как MVP, выбранный игроками) и Кубок Стэнли.



Ни одной из этих наград, ни одной из его многочисленных побед в Кубке было недостаточно, чтобы Малкин попал в список 100 лучших игроков всех времён по версии НХЛ в 2017 году. Пренебрежительное отношение сломило его, вернув ему чувство из юности, что он никогда не будет считаться великим хоккеистом, потому что величайшие русские хоккеисты родом из Москвы или Санкт-Петербурга, а не из таких мест, как Магнитогорск. Он также не мог не вспомнить все разговоры в начале своей карьеры о том, что НХЛ принадлежит Овечкину и Кросби, даже если Малкин был рядом с ними в плане результативности и достижений», — приводит слова Росси The Athletic.

Отметим, что в тот список попали четыре россиянина. НХЛ добавила в топ-100 Сергея Фёдорова, Павла Буре, Павла Дацюка и Александра Овечкина.