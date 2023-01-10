Андрей Разин рассказал о победе «Северстали» над «Торпедо»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (5:4 Б).
«Команду с победой. Очень важные два очка. По игре – конечно, очень много ошибок наделали. Имели преимущество в первом периоде, потом… С «Торпедо» такая игра и предполагалась – туда-сюда, на контратаках. Старались не нарваться на эти контратаки. Опять наша беда – уже который гол пропускаем в большинстве. Хорошо, что сравняли, выиграли. Очень важная победа. Всех с победой!» — цитирует Разина официальный телеграм-канал «Северстали».
Череповецкий клуб после 49 матчей набрал 51 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с «Локомотивом».
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