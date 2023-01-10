Алексей Кудашов неожиданно начал пресс-конференцию с благодарности журналистам

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2) неожиданно начал пресс-конференцию с обращения к журналистам.
«Давайте я сначала вот с чего начну. Я бы хотел подвести небольшой итог, потому что мы с начала сезона ходим на пресс-конференции, задаём друг другу вопросы и отвечаем на них. Я считаю, и это моё мнение, что ваши вопросы стали очень приличные, и мы здесь всегда говорим о хоккее. Вы стали задавать такие вопросы, которые аналитические и содержат в себе много статистики. И мне кажется, что, когда вы их задаёте, читать их очень интересно. А я стараюсь раскрыто на них отвечать. Мы с вами выросли, и наши пресс-конференции получаются содержательные. Спасибо, и продолжаем в том же духе», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 января 2023
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