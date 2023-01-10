Светлов прокомментировал рекордное, 20-е поражение «Сочи» в КХЛ

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвёл итог встречи с «Витязем» (2:3) и рассказал об игре молодых хоккеистов клуба.

«В последних двух матчах ребята очень много эмоций отдали. Сегодня игра тоже была нелёгкая, соперник был очень хорош, очень мотивирован против нас. И атаки были, и контроль шайбы — непросто игра нам давалась. Тем не менее ребята с настроением поиграли. Не всё получалось, были ошибки, которые нам противник организовал, но мы редко создавали столько моментов, как сегодня. И «1 в 0» выходили, и «3 в 1» несколько раз — было много шансов, чтобы забить голы, шайба по ленточке каталась. Упрекнуть ребят в отсутствии самоотдачи не могу, мастерства или ещё чего-то, скорее, не хватает.

Матвей Мичков забивает хорошими бросками, молодёжь у нас играет и получает больше времени. Прогресс именно молодёжи есть, дальше работаем, есть много моментов, с которыми нужно поработать. Сейчас сложный период, стараемся уделять больше внимания мастерству. Нам сегодня этого не хватает, работаем дальше», — цитирует Светлова сайт КХЛ.

Напомним, сочинцы стали первой командой в истории Континентальной хоккейной лиги, которая проиграла 20 матчей подряд. До этого антирекорд принадлежал «Спартаку» в сезоне-2013/2014.