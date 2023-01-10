Алексей Кудашов назвал причину увеличения числа заброшенных шайб при игре в меньшинстве

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил увеличение числа заброшенных шайб при игре в меньшинстве.
«Ефремов сегодня забил в меньшинстве, и в последнее время в принципе увеличилось количество голов в таком формате по всей лиге? Ну смотрите, давайте так, сейчас, как правило, в 90% случаях или даже больше схема большинства – это четыре нападающих и один всего лишь на синей линии. Психология игроков, которые играют в большинстве и меньшинстве, она немного разная. В большинстве даже и не думают об обороне, вся башка включена только на атаку. И подчас на последнем рубеже находятся не те игроки, которые умеют защищаться, они порой и спиной плохо катаются, когда против них идёт атака. Поэтому здесь нет ничего удивительного», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 января 2023
-
22:52
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:01
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:26
-
20:41
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:38
-
19:18
-
19:07
-
18:35
-
18:24
-
18:12
-
17:48
-
17:34
-
17:30
-
17:06
-
16:58
-
16:41
-
16:24