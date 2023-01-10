Алексей Кудашов назвал причину увеличения числа заброшенных шайб при игре в меньшинстве

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил увеличение числа заброшенных шайб при игре в меньшинстве.

«Ефремов сегодня забил в меньшинстве, и в последнее время в принципе увеличилось количество голов в таком формате по всей лиге? Ну смотрите, давайте так, сейчас, как правило, в 90% случаях или даже больше схема большинства – это четыре нападающих и один всего лишь на синей линии. Психология игроков, которые играют в большинстве и меньшинстве, она немного разная. В большинстве даже и не думают об обороне, вся башка включена только на атаку. И подчас на последнем рубеже находятся не те игроки, которые умеют защищаться, они порой и спиной плохо катаются, когда против них идёт атака. Поэтому здесь нет ничего удивительного», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.