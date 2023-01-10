Буцаев: несмотря на ситуацию, в которой находится «Сочи», мальчишки очень здорово играли

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победный матч с «Сочи» (3:2).

«Конечно, мы довольны, что выиграли матч и заработали два очка. Большое уважение сопернику: несмотря на ситуацию, в которой находится команда, мальчишки очень здорово играли. С азартом, с желанием и не давали нам покоя. Важно, что заработали два очка, но по игре были моменты, где мы могли сыграть лучше. Итоговый результат остался за нами», — цитирует Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

После победы «Витязь» в 49 матчах набрал 54 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Балашихи сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 13 января в 19:00 мск.