Буцаев: несмотря на ситуацию, в которой находится «Сочи», мальчишки очень здорово играли
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победный матч с «Сочи» (3:2).
«Конечно, мы довольны, что выиграли матч и заработали два очка. Большое уважение сопернику: несмотря на ситуацию, в которой находится команда, мальчишки очень здорово играли. С азартом, с желанием и не давали нам покоя. Важно, что заработали два очка, но по игре были моменты, где мы могли сыграть лучше. Итоговый результат остался за нами», — цитирует Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
После победы «Витязь» в 49 матчах набрал 54 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Балашихи сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 13 января в 19:00 мск.
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