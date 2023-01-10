Козлов: без разницы, на каком месте — к плей-офф «Салават» должен подойти во всеоружии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от московского «Динамо» (2:3) рассказал о восстановлении своих хоккеистов и о конкуренции в таблице Востока за места в плей-офф.
«Сыграют ли Мёрфи и Хо-Сэнг в 2023 году? Я надеюсь. Почему пропустил матч Башкиров? Тоже травма.
Заруба в таблице на Востоке? Конечно, хотелось бы быть повыше, но вы правильно говорите, что идёт очень приличная борьба и конкуренция. Все команды ровные и играют хорошо, график плотный, то есть все сталкиваются с физическими трудностями, но ситуация такая, что без разницы, на каком месте, мы должны подойти в плей-офф во всеоружии», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Уфимский клуб после 49 матчей набрал 61 очко и находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 10 января 2023
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