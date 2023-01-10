Алексей Кудашов сообщил о ещё одном травмированном игроке в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) рассказал, что в матче травмировался игрок бело-голубых. Отметим, что в третьем периоде не играл защитник москвичей Егор Мартынов.

«Что говорил команде после того, как 2:0 превратилось в 2:2? Мне понравилось, что на лавке сегодня сами разобрались, при том, что не только лидеры, а все на лавке начали говорить правильные вещи и сами справились с ситуацией.

Кудрявцев, конечно, ещё не в той форме, он будет её набирать. Вообще, сегодня он должен был начать игру 13-м форвардом, мы планировали Игоря Чернышова использовать больше, но увидел состояние Павла и поставил его 12-м. За один день улучшилось состояние, поэтому так решили, и, естественно, в большинстве мы его не наигрывали. Но один человек с большинства у нас получил травму, поэтому в следующей игре, наверное, он вернётся туда.

Надеюсь, что сейчас и другие травмированные начнут потихоньку подходить – небыстро и не все – но хотя бы потихоньку. Но у нас и вылетает народ, сегодня опять один игрок травмировался. Не знаю пока насколько», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.