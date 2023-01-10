Ефремов — о первом голе в сезоне КХЛ: камень с плеч упал, это была тяжёлая ситуация

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) и рассказал о своём первом голе в текущем сезоне.

«Непростая игра. Было преимущество в первом периоде, во втором – пришлось пообороняться, хорошо «Салават» добавил, а в третьем – сами себе «привезли», им подарили подарки, и они сравняли. Но хорошо, что нашли в себе силы и забили победный гол, Джейкоб – молодец. Видимо, эти два пропущенных гола нас взбодрили, мы проснулись и собрались, на лавке поддерживали друг друга, не опускали рук и поэтому выиграли матч.

Первый гол в сезоне? Вы знаете, это была тяжёлая ситуация. Камень с плеч упал. У меня и до этого были моменты, но просто где-то не везло, сегодня так получилось, слава богу, что забил. Повторюсь, что это был тяжёлый период. Спасибо моей семье, которая меня поддерживала и верила, спасибо тренерскому штабу за доверие и терпение и всей команде за поддержку. Оно либо идёт, либо не идёт. Шайба у меня не шла в ворота, но сегодня зашла», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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