Ефремов — о первом голе в сезоне КХЛ: камень с плеч упал, это была тяжёлая ситуация

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) и рассказал о своём первом голе в текущем сезоне.
«Непростая игра. Было преимущество в первом периоде, во втором – пришлось пообороняться, хорошо «Салават» добавил, а в третьем – сами себе «привезли», им подарили подарки, и они сравняли. Но хорошо, что нашли в себе силы и забили победный гол, Джейкоб – молодец. Видимо, эти два пропущенных гола нас взбодрили, мы проснулись и собрались, на лавке поддерживали друг друга, не опускали рук и поэтому выиграли матч.
Первый гол в сезоне? Вы знаете, это была тяжёлая ситуация. Камень с плеч упал. У меня и до этого были моменты, но просто где-то не везло, сегодня так получилось, слава богу, что забил. Повторюсь, что это был тяжёлый период. Спасибо моей семье, которая меня поддерживала и верила, спасибо тренерскому штабу за доверие и терпение и всей команде за поддержку. Оно либо идёт, либо не идёт. Шайба у меня не шла в ворота, но сегодня зашла», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 10 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:01
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:26
-
20:41
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:38
-
19:18
-
19:07
-
18:35
-
18:24