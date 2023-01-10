Ротенберг — об отсутствии форварда СКА Прохоркина: важно не «перекормить» его

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:2) и объяснил отсутствие Николая Прохоркина в составе армейцев.

«Яркая игра от ножа. Ребята играли с огоньком. Все старались и выполнили игровое задание, хотя и допустили пару ошибок. Понимали, что соперник прижат к стенке и рвётся в плей-офф. Такие игры, на таких скоростях, нас развивают.

Прохоркина не было в составе? С ним всё хорошо, готов всех успокоить. У нас плановая ротация, Николай готовится к следующей игре, тренируется. Сейчас важно не «перекормить» его, надо делать всё профессионально.

Гребенщиков? Он сыграл очень здорово, забил победный гол, проявил лидерские качества. Это его первый гол за СКА, он дебютировал в составе нашей команды несколько лет назад, потом прошёл большой путь, чтобы вернуться сюда. Он — пацан с характером, отдаёт всего себя», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

Прохоркин в текущем сезоне сыграл за СКА один матч, в котором отметился результативной передачей.