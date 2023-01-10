Джиошвили: набрасываю на ворота от безысходности, и с божьей помощью шайба заходит

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» и о своей заброшенной шайбе.

«Непростая игра. На моменте «Салават» перехватил инициативу, создали два момента и забили два гола, сделали счёт 2:2. У них было много болельщиков на секторе, за них пошла поддержка, завелись и наши трибуны, и хорошо, что Джейкоб забил гол. Такие победы очень важны. Я бы сказал, что мы сыграли противоположную игру той, что была в Уфе, когда они повели 2:0, а мы смогли отыграться. Всегда инициатива переходит то к одной, то к другой команде. Хорошо, что мы выстояли второй период, в третьем чуть не хватило, но хорошо, что так закончилось.

Сразу ли понял, что забил именно я? Иван Муранов сказал на скамейке, что не трогал шайбу. Но когда я крутанул головой, то увидел, что она от кого-то отскочила, и подумал, что от него зашла. Гол есть гол, хорошо, что забили, и неважно, кто это сделал. Это не наигранная комбинация, а от безысходности получается, потому что нападающий с одной стороны поддавливает, защитник – с другой. Помощи нет, вот и принимаю правильные решения – набрасываю на ворота, а там с божьей помощью заходит», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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