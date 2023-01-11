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Никита Кучеров забил 15-й гол в сезоне НХЛ

Никита Кучеров забил 15-й гол в сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 1:0 в пользу «Тампы».

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи — отличился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, которому ассистировали Эрик Чернак и Брэндон Хагель.

Для Никиты Кучерова этот гол стал уже 15-м в нынешнем сезоне. Всего ан счету НИкиты 56 (15+41) очков в 38 матчах.

Кучеров набирает очки в третьем матче подряд — ранее он отметился голевой передачей в матче с «Миннесотой Уайлд» и голом во встрече с «Виннипег Джетс».

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