4 очка Кучерова и гол Наместникова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.
Уже на второй минуте игры российский нападающий Никита Кучеров открыл счёт голам в матче. На 10-й минуте Ник Пол с передачи Кучерова удвоил преимущество. На 28-й минуте Гэвин Байройтер отыграл один гол. А на 31-й минуте за хозяев забил российский нападающий Владислав Наместников.
На 45-й минуте Тим Берни сократил преимущество до минимума. Спустя две минуты Кучеров оформил дубль. А на 53-й минуте Брейден Пойнт забил с передачи Кучерова. На 54-й минуте Росс Колтон забил последний гол для хозяев. На 57-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко забил гол престижа.
- 11 января 2023
-
06:16
-
06:16
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:38
-
05:35
-
04:24
-
03:31
- 10 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:01
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:26
-
20:41
-
20:19
-
20:14