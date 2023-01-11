4 очка Кучерова и гол Наместникова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.



Уже на второй минуте игры российский нападающий Никита Кучеров открыл счёт голам в матче. На 10-й минуте Ник Пол с передачи Кучерова удвоил преимущество. На 28-й минуте Гэвин Байройтер отыграл один гол. А на 31-й минуте за хозяев забил российский нападающий Владислав Наместников.



На 45-й минуте Тим Берни сократил преимущество до минимума. Спустя две минуты Кучеров оформил дубль. А на 53-й минуте Брейден Пойнт забил с передачи Кучерова. На 54-й минуте Росс Колтон забил последний гол для хозяев. На 57-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко забил гол престижа.