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4 очка Кучерова и гол Наместникова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

4 очка Кучерова и гол Наместникова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.

Уже на второй минуте игры российский нападающий Никита Кучеров открыл счёт голам в матче. На 10-й минуте Ник Пол с передачи Кучерова удвоил преимущество. На 28-й минуте Гэвин Байройтер отыграл один гол. А на 31-й минуте за хозяев забил российский нападающий Владислав Наместников.

На 45-й минуте Тим Берни сократил преимущество до минимума. Спустя две минуты Кучеров оформил дубль. А на 53-й минуте Брейден Пойнт забил с передачи Кучерова. На 54-й минуте Росс Колтон забил последний гол для хозяев. На 57-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко забил гол престижа.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Кучеров (Чернак, Хагель) – 01:40 (5x5)   2:0 Пол (Кучеров, Хедман) – 09:05 (5x4)   2:1 Байройтер (Рослович, Лайне) – 27:04 (5x5)   3:1 Наместников (Белльмар) – 30:25 (5x5)   3:2 Берни (Лайне) – 44:35 (5x5)   4:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 46:33 (5x4)   5:2 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 52:22 (5x4)   6:2 Колтон (Марун, Пол) – 53:48 (5x5)   6:3 Марченко – 56:34 (5x5)
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