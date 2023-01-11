Марк Шайфли повторил достижение Ильи Ковальчука в истории «Атланты»/«Виннипега»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» переиграл «Виннипег Джетс» — 7:5.
У хозяев забросили Джейк Уолман, Юнатан Берггрен, Оскар Сундквист, Доминик Кубалик, Дилан Ларкин, Робби Фаббри и Лукас Раймонд. У гостей голы на счету Нила Пионка, Сэма Ганье, Нэйта Шмидта, Николая Элерса и Марка Шайфли.
Нападающий «Виннипега» Шайфли в этом матче также отметился результативной передачей, благодаря чему повторил достижение Ильи Ковальчука в истории «Атланты»/«Виннипега». Канадский форвард провёл 155-й матч за карьеру в клубе, в котором ему удалось набрать как минимум два очка. По этому показателю он и сравнялся с Ковальчуком.
Клубный рекорд принадлежит Блейку Уилеру (193), в топ-7 также входят Брайан Литтл (118), Кайл Коннор (108), Вячеслав Козлов (98) и Дастин Бафлин (89). Напомним, в 2011 году «Атланта Трэшерз» переехала в Виннипег и была переименован в «Виннипег Джетс».
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