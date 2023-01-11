Кучеров провёл 21-й матч в НХЛ с 4 очками. Это второй результат за последние 9 сезонов

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В этом матче российский форвард «молний» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, набрав суммарно четыре очка. Таким образом, для 29-летнего форварда этот матч стал 21-м с четырьмя очками за карьеру в НХЛ.

Примечательно, что с момента дебюта российского форварда в лиге (сезон-2013/2014) только один игрок в НХЛ сумел провести больше матчей с 4+ очками. Этим игроком является капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого 30 подобных встреч за последние девять сезонов.