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Голевой пас Александра Барабанова помог «Сан-Хосе» взять верх над «Аризоной»

Голевой пас Александра Барабанова помог «Сан-Хосе» взять верх над «Аризоной»
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Уже на пятой минуте американский форвард Кевин Лабанк вывел гостей вперёд. Спустя две минуты Барретт Хэйтон сравнял счёт. На 17-й минуте Кристиан Фишер вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Нико Штурм сравнял.

На 41-й минуте гости вышли вперёд после гола Мэтта Ньето с передачи российского нападающего Александра Барабанова. На 55-й минуте Джейкоб Мегна установил итоговый счёт на табло.

Таким образом, «Аризона» потерпела шестое поражение кряду, а «Сан-Хосе», в свою очередь, одержал победу впервые за последние три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лабанк (Гертл, Майер) – 04:39 (5x5)   1:1 Хэйтон (Гостисбер, Чикран) – 06:29 (5x5)   2:1 Фишер (Гостисбер, Чикран) – 16:21 (5x5)   2:2 Штурм (Бонино, Линдблом) – 25:59 (5x5)   2:3 Ньето (Кутюр, Барабанов) – 40:09 (5x5)   2:4 Мегна (Карлссон, Лабанк) – 54:10 (5x5)
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