Голевой пас Александра Барабанова помог «Сан-Хосе» взять верх над «Аризоной»

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Уже на пятой минуте американский форвард Кевин Лабанк вывел гостей вперёд. Спустя две минуты Барретт Хэйтон сравнял счёт. На 17-й минуте Кристиан Фишер вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Нико Штурм сравнял.



На 41-й минуте гости вышли вперёд после гола Мэтта Ньето с передачи российского нападающего Александра Барабанова. На 55-й минуте Джейкоб Мегна установил итоговый счёт на табло.



Таким образом, «Аризона» потерпела шестое поражение кряду, а «Сан-Хосе», в свою очередь, одержал победу впервые за последние три матча.