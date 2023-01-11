Вердикт CAS о законности отстранения России, 4 очка Малкина. Главное к утру

CAS объяснил решение по апелляции РФС на отстранение сборной и команд из Российской Федерации, российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 4 (2+2) очка в игре с «Ванкувером», «Зенит» подтвердил полноценный переход Юри Алберто в «Коринтианс» – взамен команда получит новых бразильских игроков. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. CAS опубликовал мотивировочную часть по отменённой апелляции РФС по участию в ЧМ-2022.

2. Малкин провёл 28-й матч в НХЛ с четырьмя очками. Больше только у трёх действующих игроков.

3. «Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости об обмене Алберто на Ренана и Ду Кейроса.

4. Хачанов стал третьим четвертьфиналистом турнира Аделаида-2, обыграв Хюслера.

5. ХК «Сочи» повторил антирекорд СКА по длине серии поражений в истории чемпионатов России.

6. Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию.

7. Майгуров объявил о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

8. Опубликовано расписание на ближайшие три тура РПЛ.

9. Опубликовано расписание матчей четвертьфинала Кубка России по футболу.

10. Источник: Промес пропустит зимние сборы «Спартака».