Вердикт CAS о законности отстранения России, 4 очка Малкина. Главное к утру

CAS объяснил решение по апелляции РФС на отстранение сборной и команд из Российской Федерации, российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 4 (2+2) очка в игре с «Ванкувером», «Зенит» подтвердил полноценный переход Юри Алберто в «Коринтианс» – взамен команда получит новых бразильских игроков. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. CAS опубликовал мотивировочную часть по отменённой апелляции РФС по участию в ЧМ-2022.
2. Малкин провёл 28-й матч в НХЛ с четырьмя очками. Больше только у трёх действующих игроков.
3. «Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости об обмене Алберто на Ренана и Ду Кейроса.
4. Хачанов стал третьим четвертьфиналистом турнира Аделаида-2, обыграв Хюслера.
5. ХК «Сочи» повторил антирекорд СКА по длине серии поражений в истории чемпионатов России.
6. Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию.
7. Майгуров объявил о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.
8. Опубликовано расписание на ближайшие три тура РПЛ.
9. Опубликовано расписание матчей четвертьфинала Кубка России по футболу.
10. Источник: Промес пропустит зимние сборы «Спартака».
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