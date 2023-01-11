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Нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой матча с «Ванкувером»
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В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В этом матче российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, набрав суммарно четыре очка. Россиянин был признан первой звездой матча. Нападающий нанёс шесть бросков по воротам и закончил матч с показателем полезности «+1». Малкин провёл 28-й матч в НХЛ с четырьмя очками.

В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 39 матчей, в которых россиянин отметился 35 очками — забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи.

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