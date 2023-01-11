Зайдер стал четвёртым действующим защитником с 4 ассистами за игру в возрасте до 21 года

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» переиграл «Виннипег Джетс» — 7:5.

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер отметился четырьмя результативными передачами, закончив матч с показателем полезности «+3». Немец стал четвёртым действующим защитником, кто отдавал четыре ассиста в одном матче в возрасте 21 года или младше. Трое других: защитники «Колорадо» Самуэль Жирар и Кейл Макар, а также игрок обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

В текущем сезоне на счету 21-летнего защитника 39 матчей, в которых Зайдер набрал 17 очков — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-13». Всего в НХЛ на счету Зайдера 67 (9+58) очков за 121 матч.