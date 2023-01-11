Зайдер стал четвёртым действующим защитником с 4 ассистами за игру в возрасте до 21 года
Поделиться
В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» переиграл «Виннипег Джетс» — 7:5.
Защитник «Детройта» Мориц Зайдер отметился четырьмя результативными передачами, закончив матч с показателем полезности «+3». Немец стал четвёртым действующим защитником, кто отдавал четыре ассиста в одном матче в возрасте 21 года или младше. Трое других: защитники «Колорадо» Самуэль Жирар и Кейл Макар, а также игрок обороны «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.
В текущем сезоне на счету 21-летнего защитника 39 матчей, в которых Зайдер набрал 17 очков — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-13». Всего в НХЛ на счету Зайдера 67 (9+58) очков за 121 матч.
Комментарии
- 11 января 2023
-
09:24
-
09:04
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:30
-
08:21
-
08:14
-
07:54
-
07:30
-
07:06
-
06:56
-
06:48
-
06:37
-
06:35
-
06:26
-
06:16
-
06:16
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:38
-
05:35
-
04:24
-
03:31
- 10 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:52
-
22:47
Партнерский контент