«Мы верили, что сможем вернуться в игру». Малкин — о волевой победе с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, как команда смогла вернуться после счёта 0:3 в середине первого периода и одержать волевую победу в матче с «Ванкувером». «Пингвинз» закончили первый период со счётом 3:3 и выиграли матч со счётом 5:4.
«Всё изменилось после счёта 0:3 в середине первого периода. На скамейке запасных мы верили, что сможем вернуться в игру. Ребята поддерживали друг друга, у нас была очень живая скамейка. Буквально всё сегодня работало как надо, большинство и меньшинство. Это важная победа для нас, несомненно», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.
Малкин в прошедшем матче забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой встречи.
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