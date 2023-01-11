Нападающий СКА Гусев назвал причину своей высокой результативности в текущем сезоне КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев объяснил, почему быстро адаптировался в команде, не проведя с ней предсезонную подготовку. Форвард пополнил состав санкт-петербургского клуба в конце октября, будучи свободным агентом.

«Всё отлично, был сразу готов к сезону, хорошо провёл индивидуальную подготовку и был готов играть с первого матча. Отличия по сравнению с прошлым сезоном по взаимодействию с партнёрами есть во всём. К каждому партнёру надо привыкать, мы это и делаем с каждой игрой, и я думаю, мы всё лучше понимаем друг друга. Все играют по системе, поэтому все знают, что надо делать», — цитирует Гусева ТАСС.

Гусев в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 37 (16+21) очков за 25 матчей. Нападающий стал четвёртым игроком, набравшим 400+ очков за один клуб КХЛ.