«Джино всегда в порядке». Сушинский — о признании Малкина первой звездой дня НХЛ

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский сказал, что не удивлён сегодняшним выступлением российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Россиянин набрал четыре очка в матче с «Ванкувером» (5:4) и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Женя всегда в порядке. Для меня неудивительно, что он так выступает. Его же не просто так ценят в «Питтсбурге», он всю карьеру в этом клубе. Джино в порядке», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Малкин провёл 28-ю игру в НХЛ с четырьмя и более набранными очками. Отметим, что «Питтсбург» отыгрался со счёта 0:3 в середине первого периода. В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 39 матчей, в которых россиянин отметился 35 очками — забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи.