Инсайдер НХЛ сообщил, что «Филадельфия» получает предложения по обмену Проворова

Журналист Питер Харрис со ссылкой на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана сообщил, что команды НХЛ делают предложения по обмену российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

«Инсайдер Эллиотт Фридман впервые высказал предположение о возможности ухода Проворова в начале этой недели, отметив, что, по его мнению, игрок и команда разочарованы друг в друге.

У Проворова осталось два года по его контракту на $ 6,75 млн, поэтому «Флайерз» определённо не считают, что им нужно его обменивать. Но, учитывая их положение в таблице, они чувствуют себя обязанными хотя бы отвечать на звонки с предложениями по его обмену. Я даже не думаю, что они устанавливают запрашиваемую цену. Скорее всего, они просто слушают предложения, но не собираются его обменивать», — цитирует журналиста Canada Today.

В текущем сезоне на счету Проворова 14 (2+12) очков в 41 матче.