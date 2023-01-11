Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Филадельфия» получает предложения по обмену Проворова

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Филадельфия» получает предложения по обмену Проворова
Комментарии

Журналист Питер Харрис со ссылкой на инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана сообщил, что команды НХЛ делают предложения по обмену российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

«Инсайдер Эллиотт Фридман впервые высказал предположение о возможности ухода Проворова в начале этой недели, отметив, что, по его мнению, игрок и команда разочарованы друг в друге.

У Проворова осталось два года по его контракту на $ 6,75 млн, поэтому «Флайерз» определённо не считают, что им нужно его обменивать. Но, учитывая их положение в таблице, они чувствуют себя обязанными хотя бы отвечать на звонки с предложениями по его обмену. Я даже не думаю, что они устанавливают запрашиваемую цену. Скорее всего, они просто слушают предложения, но не собираются его обменивать», — цитирует журналиста Canada Today.

В текущем сезоне на счету Проворова 14 (2+12) очков в 41 матче.

Новость по теме
Иван Проворов стал 15-м защитником из России, набравшим 200 очков в регулярках НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023