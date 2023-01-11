Терещенко: у нас дети не готовы к молодёжному хоккею! В России нет развития, просто дыра

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко жёстко раскритиковал систему молодёжного хоккея в стране. Экс-нападающий считает, что многие молодые хоккеисты покидают страну, чтобы продолжить карьеру в студенческих лигах Северной Америки.

«Молодые ребята уезжают из России не от лучшей жизни. Просто никто об этом не говорит. Сколько ребят уезжают в студенческие лиги. У нас должны играть в молодёжной лиге в возрасте 16-18 лет. Сделайте ещё одну лигу — с 18 до 21. Сделайте, чтобы не было затратно. Потому что эти пять лет — пропасть. У нас огромная страна.

Но нужно ещё и образование, и здоровье. У нас дети не готовы к молодёжке вообще! У нас нет этого шага. Нет у нас развития. Сделать в России аналог студенческой лиги? Она есть, что-то там пытаются развивать. Но у нас дети не учатся. Как они могут утром тренироваться? Кому они потом в институте будут нужны? Их потом выкинут, потому что они необразованные. У нас внизу просто дыра», — цитирует Терещенко Legalbet.

Ранее Терещенко заявлял, что в скором времени из российских хоккеистов некому будет играть в НХЛ. Экс-форвард считает слабой современную подготовку хоккеистов в России. В текущем сезоне в матчах НХЛ приняли участие 45 российских хоккеистов.