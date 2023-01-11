Плющев: у нас свои хоккейные традиции. Если возьмём всё чужое, станем лишь плохой копией

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на критические замечания главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова о низкой посещаемости матчей КХЛ во Владивостоке. Специалист также усомнился в словах тренера нижегородского клуба о необходимости отмены предсезонной подготовки хоккеистов.

«Ларионов очень хорош на льду и у льда, но в прессу, на мой взгляд, запускает штамп за штампом, ошибку за ошибкой. Всегда опасаюсь внутреннего разрушения, для России, как учит история, это самое опасное. Атака Ларионова на Дальний Восток крайне вредна, она может разрушить единство страны, разорвать её на регионы. То, что на игру «Торпедо» во Владивостоке не пришёл полный стадион, всё-таки не показатель, популярность хоккея на Дальнем Востоке очень высокая. И сам факт существования Лиги в Хабаровске и Владивостоке сшивает страну, делает наш хоккей не только спортивным, но и социальным, политическим проектом. Особенно в нынешние дни.

Полупустая арена во Владивостоке — это факт. Но это проблема не только руководства «Адмирала», но и тех же нижегородцев, которые в регионах пока не стали раздражителями — в отличие от армейских клубов, «Авангарда», «Магнитки» и так далее. А тот же «Барыс» играет в такой оборонительный хоккей, что публика иногда просто зевает. Отсюда и 1800 зрителей. Это же, кстати, относится и к самим хозяевам. Очки у клуба есть, но оборонительная стилистика игры вряд ли сильно радует Владивосток. Плюс команду нужно строить и раскручивать не на легионерах, а на своих талантах, молодёжи. Ну сняли сюжет о чешском защитнике Шулаке — и что толку? Билетов-то на него не продашь! Будут свои звезды — будут аншлаги! Посмотрите, как работает рядом в Хабаровске Вадим Епанчинцев. «Амур» играет в атакующий хоккей, у тренера большое доверие молодежи — Гребенкину, Лихачёву. Как результат, в Хабаровске в новогодние дни — аншлаги.

Ещё один сомнительный прожект — собирать клубы в начале сентября, сразу начинать играть — и завершать клубный сезон в июне. Удивительная оторванность от наших реалий! Да, ничего нового, слепое копирование. Но для того, чтобы все передрать у НХЛ, для начала надо собрать у себя 600 лучших хоккеистов мира, каждый из которых — сформирован и имеет все финансовые возможности для самостоятельной подготовки. Да и с их уровнем мастерства форму они набирают в основном через игры. Мы живём в совершенно других реалиях. У нас много молодёжи, сырых игроков — качественный тренировочный процесс им жизненно необходим, с листа они не сыграют. Уберём период предсезонной подготовки — вообще потеряем свой хоккей. Не понимать этого — большая ошибка!

Давайте понимать, что у нашего хоккея — одни традиции, у Северной Америки — другие. Если мы всё своё отменим, а возьмём всё чужое, станем всего лишь плохой копией. Игорь — типичный воспитанник именно советского хоккея, комбинационного, умного хоккея Виктора Васильевича Тихонова. Только эта система воспитала этого великого центрфорварда — и дала ему всё! Сегодня, когда Ларионов нахваливает Боумэнов, но забывает Тихонова, Тарасова, Чернышёва и Эпштейна, мы обязаны это понимать. Иначе потеряем даже остатки своего хоккея», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее Ларионов предлагал отменить предсезонную подготовку и собирать игроков непосредственно перед сезоном. Тренер считает, что хоккеисты должны самостоятельно готовиться к сезону, как это делают игроки НХЛ. Отметим, что «Торпедо» в нынешнем сезоне занимает третье место в Западной конференции. Нижегородцы набрали 66 очков в 49 матчах регулярного чемпионата, одержав 31 победу. Кроме того, подопечные Ларионова занимают третье место в сводной таблице КХЛ.