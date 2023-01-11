Юрий Сёмин объяснил, почему поставил бы Александра Овечкина на первое место опроса ВЦИОМ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что назвал бы лучшим российским спортсменом года нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков. Согласно данным ВЦИОМ, за Валиеву проголосовали 7%. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (4%).

«Результат опроса закономерный. Только я бы поставил на первое место Александра Овечкина. Он очень хорошо играет в самой лучшей лиге и бьёт все рекорды. Что касается отсутствия футболистов, то тут разные вида спорта, поэтому нет смысла сравнивать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, до 85. Легендарный канадский нападающий забил за карьеру 894 гола.