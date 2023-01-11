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Юрий Сёмин объяснил, почему поставил бы Александра Овечкина на первое место опроса ВЦИОМ

Юрий Сёмин объяснил, почему поставил бы Александра Овечкина на первое место опроса ВЦИОМ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что назвал бы лучшим российским спортсменом года нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков. Согласно данным ВЦИОМ, за Валиеву проголосовали 7%. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (4%).

«Результат опроса закономерный. Только я бы поставил на первое место Александра Овечкина. Он очень хорошо играет в самой лучшей лиге и бьёт все рекорды. Что касается отсутствия футболистов, то тут разные вида спорта, поэтому нет смысла сравнивать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, до 85. Легендарный канадский нападающий забил за карьеру 894 гола.

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