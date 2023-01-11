«Мастер и великий игрок». Кожевников — о признании Малкина первой звездой дня НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал сегодняшнее выступление российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Россиянин набрал четыре очка в матче с «Ванкувером» (5:4) и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
«Конечно, Малкин в порядке. Он держит свою марку. 36 лет — самый расцвет. У него много опыта и знает, как себя использовать. Мастер и великий игрок», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Малкин провёл 28-ю игру в НХЛ с четырьмя и более набранными очками. Отметим, что «Питтсбург» отыгрался со счёта 0:3 в середине первого периода. В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 39 матчей, в которых россиянин отметился 35 очками — забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи.
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