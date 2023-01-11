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Американский игрок «Салавата» Хмелевски: чувствую, что у меня есть немного русской крови

Американский игрок «Салавата» Хмелевски: чувствую, что у меня есть немного русской крови
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Американский легионер «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал, что чувствует себя комфортно в России. Нападающий родился в Калифорнии в семье украинских эмигрантов. Перед началом текущего сезона КХЛ 23-летний форвард подписал контракт с уфимским клубом.

«Помогал ли Хо-Сэнгу адаптироваться в России? Джош достаточно долго не был в России, поэтому у меня особо не было возможности ему в чём-то помочь. Зато у нас в команде играет Райан Мерфи, и я больше помогал ему. Райан дольше жил в России, чем я, он уже два сезона провёл в КХЛ. Так что я чувствую, что у него, как и у меня, есть немного русской крови (улыбается)! Я родился и прожил в Америке 23 года. Так что я не могу сказать, что я на сто процентов русский. Все знают, что я учу русский язык, пытаюсь понять русскую культуру и то, как люди живут в России. Но я – американец, потому что родился и достаточно долго жил в США.

Что удивило в Уфе? Болельщики. У нас лучшие фанаты в лиге. Неважно, где мы играем – дома или на выезде – они всегда на игре. Недавно «Салават» играл в Магнитогорске, и мы прекрасно слышали, насколько громко они болели. В США хоккей считается четвёртым по популярности видом спорта, потому что кроме него есть ещё бейсбол, американский футбол и баскетбол. А в России гораздо больше хоккейных болельщиков», — цитирует Хмелевски Allhockey.ru.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Хмелевски провёл 48 матчей, в которых набрал 30 (16+14) очков при показателе полезности «+11».

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