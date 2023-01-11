Форвард «Авангарда» Буше попал в состав на матч с «Ак Барсом», Демченко опять вне заявки

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» сегодня пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Начало встречи — в 16:30 мск.

В состав омской команды не попал основной вратарь Василий Демченко, который пропускает второй матч кряду из-за болезни. Стартовым голкипером на матч с казанцами назначен Андрей Мишуров, его сменщиком будет Алексей Мельничук.

Отметим возвращение в состав «Авангарда» американского нападающего Рида Буше, который пропускал предыдущий матч из-за простуды. Он занял место в привычном первом звене с Корбаном Найтом и Владимиром Ткачёвым.

В составе омского «Авангарда» Демченко принял участие в 41 матче текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых одержал 25 побед. Процент отражённых бросков составил 92,5%.