Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Авангарда» Буше попал в состав на матч с «Ак Барсом», Демченко опять вне заявки

Форвард «Авангарда» Буше попал в состав на матч с «Ак Барсом», Демченко опять вне заявки
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» сегодня пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Начало встречи — в 16:30 мск.

В состав омской команды не попал основной вратарь Василий Демченко, который пропускает второй матч кряду из-за болезни. Стартовым голкипером на матч с казанцами назначен Андрей Мишуров, его сменщиком будет Алексей Мельничук.

Отметим возвращение в состав «Авангарда» американского нападающего Рида Буше, который пропускал предыдущий матч из-за простуды. Он занял место в привычном первом звене с Корбаном Найтом и Владимиром Ткачёвым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань

В составе омского «Авангарда» Демченко принял участие в 41 матче текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых одержал 25 побед. Процент отражённых бросков составил 92,5%.

Новость по теме
Главный тренер «Авангарда» назвал сроки восстановления Буше и Демченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023