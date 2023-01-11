Сафонов и Хафизуллин вернулись в состав «Ак Барса» перед матчем с «Авангардом»
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«Ак Барс» назвал состав на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Игра начнётся сегодня, 11 января, в 16:30 мск.
В воротах сыграет Тимур Билялов, заменивший Амира Мифтахова. Вернулись в состав защитник Динар Хафизуллин и нападающий Илья Сафонов. Пропускают игру Даниил Журавлёв и Кирилл Панюков.
Полностью состав «Ак Барса» выглядит так:
Вратари: Билялов (Мифтахов)
Галиев – Воронков – Радулов, Токранов – Войнов
Кагарлицкий – Шипачёв – Петров, Юдин – Хенкель
Галимов – Семёнов – Глухов, Хафизуллин – Лямкин
Дыняк – Сафонов – Лукоянов, Быков, Евсеев.
«Авангард», у которого 62 очка, занимает третье место на Востоке. «Ак Барс», набравший 57 очков, расположился на седьмой строчке.
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