Сафонов и Хафизуллин вернулись в состав «Ак Барса» перед матчем с «Авангардом»

«Ак Барс» назвал состав на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Игра начнётся сегодня, 11 января, в 16:30 мск.



В воротах сыграет Тимур Билялов, заменивший Амира Мифтахова. Вернулись в состав защитник Динар Хафизуллин и нападающий Илья Сафонов. Пропускают игру Даниил Журавлёв и Кирилл Панюков.

Полностью состав «Ак Барса» выглядит так:



Вратари: Билялов (Мифтахов)

Галиев – Воронков – Радулов, Токранов – Войнов

Кагарлицкий – Шипачёв – Петров, Юдин – Хенкель

Галимов – Семёнов – Глухов, Хафизуллин – Лямкин

Дыняк – Сафонов – Лукоянов, Быков, Евсеев.

«Авангард», у которого 62 очка, занимает третье место на Востоке. «Ак Барс», набравший 57 очков, расположился на седьмой строчке.