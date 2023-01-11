«Автомобилист» перевёл лучшего снайпера текущего сезона Мэйсека в список травмированных

«Автомобилист» перевёл в список травмированных нападающего Брукса Мэйсека, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Во вчерашнем матче с ЦСКА 30-летний форвард забил гол. Эта шайба стала для Мэйсека 30-й в текущем регулярном сезоне. Он стал первым игроком, кто добрался до этой отметки в сезоне-2022/2023.

Всего в текущем сезоне у Брукса 45 (30+15) результативных баллов в 49 матчах за екатеринбургский клуб.

После 49 матчей клуб из Екатеринбурга набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Следующий матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» проведёт в гостях с минским «Динамо». Матч состоится 15 января в 17:10 мск.