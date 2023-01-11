«Автомобилист» перевёл лучшего снайпера текущего сезона Мэйсека в список травмированных
Поделиться
«Автомобилист» перевёл в список травмированных нападающего Брукса Мэйсека, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Во вчерашнем матче с ЦСКА 30-летний форвард забил гол. Эта шайба стала для Мэйсека 30-й в текущем регулярном сезоне. Он стал первым игроком, кто добрался до этой отметки в сезоне-2022/2023.
Всего в текущем сезоне у Брукса 45 (30+15) результативных баллов в 49 матчах за екатеринбургский клуб.
После 49 матчей клуб из Екатеринбурга набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Следующий матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» проведёт в гостях с минским «Динамо». Матч состоится 15 января в 17:10 мск.
Новость по темеФорвард «Автомобилиста» Мэйсек первым в сезоне забросил 30 шайб
Комментарии
- 11 января 2023
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:00
-
15:56
-
15:34
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:33
-
13:23
-
12:52
-
12:30
-
12:21
-
12:06
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:23
-
10:12
-
09:49
-
09:24
-
09:04
-
09:00
-
08:48
-
08:33
Партнерский контент