В «Автомобилисте» рассказали о сроках восстановления Мэйсека и других лидеров команды

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроках восстановления лучшего снайпера КХЛ Брукса Мэйсека, а также других лидеров команды.



«С Бруксом Мэйсеком по сравнению со всеми нашими волнениями ничего страшного. Думаю, что срок восстановления в пределах семи-десяти дней. Мы ждём и надеемся, что на ближайшем выезде смогут сыграть и Да Коста, и Голышев, и Маттссон. Брукс, думаю, вернётся уже к домашним матчам», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня стало известно, что Мэйсек был помещён в список травмированных.

Во вчерашнем матче с ЦСКА 30-летний форвард забил гол. Эта шайба стала для Мэйсека 30-й в текущем регулярном сезоне. Он стал первым игроком, кто добрался до этой отметки в сезоне-2022/2023. Всего в текущем сезоне у Брукса 45 (30+15) результативных очков в 49 матчах за екатеринбургский клуб.