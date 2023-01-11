В «Автомобилисте» рассказали о сроках восстановления Мэйсека и других лидеров команды

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроках восстановления лучшего снайпера КХЛ Брукса Мэйсека, а также других лидеров команды.
«С Бруксом Мэйсеком по сравнению со всеми нашими волнениями ничего страшного. Думаю, что срок восстановления в пределах семи-десяти дней. Мы ждём и надеемся, что на ближайшем выезде смогут сыграть и Да Коста, и Голышев, и Маттссон. Брукс, думаю, вернётся уже к домашним матчам», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, сегодня стало известно, что Мэйсек был помещён в список травмированных.
Во вчерашнем матче с ЦСКА 30-летний форвард забил гол. Эта шайба стала для Мэйсека 30-й в текущем регулярном сезоне. Он стал первым игроком, кто добрался до этой отметки в сезоне-2022/2023. Всего в текущем сезоне у Брукса 45 (30+15) результативных очков в 49 матчах за екатеринбургский клуб.
- 11 января 2023
-
18:41
-
18:30
-
18:23
-
17:56
-
17:33
-
17:22
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:00
-
15:56
-
15:34
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:33
-
13:23
-
12:52
-
12:30
-
12:21
-
12:06
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:23
-
10:12