ESPN оценил игру Александра Овечкина после половины сезона

Североамериканский портал ESPN оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после половины регулярного сезона НХЛ.
«Погоня капитана «Вашингтона» за Горди Хоу в списке лучших снайперов за всё время в истории лиги была захватывающей. Обойдя Хоу, Овечкин на этом не остановился.
Череда доминирующих матчей крайнего нападающего также привела к тому, что Овечкин является лидером «Кэпиталз», забив 29 голов и набрав 48 очков в 43 матчах. Александр также отлично проводит время в игре «5х5», записав на свой счёт большую часть своих очков (31).
Легко шутить о предсказуемости Овечкина в определённых аспектах — в конце концов, у него есть «офис», — но то, насколько хорошим он всё ещё может быть в 37 лет, не повод для смеха», — сказано в статье.
- 11 января 2023
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